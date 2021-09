Omgekomen motorrijder in Rhenen was agent (24) van politiekorps Utrecht

Het overlijden van de agent is keihard aangekomen binnen het Utrechtse politiekorps. De Utrechtse korpsleiding zegt in een reactie: ,,We zijn diep geschokt door het tragische ongeval waarbij onze jonge collega afgelopen weekend het leven verloor. Ongeloof en verdriet vechten om voorrang in het team waar hij werkzaam was, maar ook elders in het Korps. Hij was een zeer betrokken en talentvolle collega die bij zijn collega’s zeer geliefd was. We steunen elkaar en zijn in ons hart bij zijn familie, vrienden en uiteraard onze collega’s.”