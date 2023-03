Omstreden islamitische stichting alFitrah in Overvecht na jaren van strijd failliet verklaard

Stichting alFitrah is afgelopen week failliet verklaard. De salafistische moskee in de Utrechtse wijk Overvecht kreeg veel kritiek om de streng islamitische leer die het uitdroeg.

Voorzitter en imam Suhayb Salam voert al jaren een strijd met Nederlandse overheden. Hij vestigde zich met AlFitrah in 2012 in een voormalig Utrechts schoolgebouw met ‘een unieke islamitische educatieve en opvoedkundige stichting’.

Al snel baarden de inhoud van de preken en lessen aan kinderen zorgen bij gemeente Utrecht. Kinderen werd bijvoorbeeld geadviseerd om niet mee te doen aan niet-islamitische feesten, zoals verjaardagsfeestjes.

Pogingen om vat op de stichting te krijgen, gingen zeer moeizaam. Uiteindelijk werden er twee onderzoeken gedaan. Het tweede rapport beschreef dat alFitrah kenmerken had van een sekte en een intimiderende en autoritair salafistische leer uitdroeg. Toenmalig burgemeester Van Zanen noemde de bevindingen ontluisterend.

In 2016 viel de FIOD binnen en nam documenten en computers in beslag. Een van de verdenkingen was dat de stichting terrorisme zou financieren, maar die aanklacht verviel later.

Godsdienstvrijheid in Nederland

Imam Salam sprak van een ‘anti-islam haatcampagne’ en zei zich altijd aan de wet te houden. ,,Wij kennen godsdienstvrijheid in Nederland’’, zei hij in een uitgebreid interview met het AD. ,,Een vrijheid waarbinnen iedereen de vrijheid heeft zich te gedragen zoals hij wil.’’

Vorig jaar werd bekend dat het OM Salam vervolgt vanwege het onder ede liegen bij een parlementaire ondervragingscommissie. Ook worden de imam en zijn vrouw verdacht van valsheid in geschrifte. De rechtszaak hierover is nog niet gevoerd.

Na een slepend huurconflict vertrok alFitrah eind 2021 uit Overvecht. De gebouwen zijn inmiddels gesloopt op het terrein staat nu een tijdelijk wooncomplex voor asielzoekers en jongeren.

Veelvuldig om donaties gevraagd

De stichting ging daarna door met het aanbieden van trainingen en lezingen; online en op een onbekende plek in Overvecht. Volgens burgemeester Sharon Dijksma zijn de zorgen omtrent alFitrah ‘onverminderd’, meldde ze in december in een brief aan de gemeenteraad. Ze noemde daarbij de aan alFitrah gelieerde welzijnsstichting al-Istiqaamah, waar Salam ook bestuurder van is.

AlFitrah vroeg afgelopen jaren veelvuldig via Facebook om donaties. Afgelopen dinsdag is de stichting failliet verklaard door de rechtbank Midden-Nederland. De reden is niet bekend. al-Istiqaamah is niet failliet.

