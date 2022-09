Omstreden voorrang voor vluchteling bij huurwoning wordt ‘niet bij elke crisis uit de kast getrokken’

Drie asielzoe­kers in Wijk bij Duurstede opgepakt voor winkeldief­stal en inbraak in caravan

De politie heeft in Wijk bij Duurstede drie asielzoekers opgepakt wegens diefstal en inbraak. Ze maken deel uit van de groep van honderd die sinds zaterdagavond tijdelijk wordt opgevangen in een sporthal op sportpark Mariënhoeve. Zeker is dat deze drie mannen niet terugkeren in Wijk bij Duurstede.

30 augustus