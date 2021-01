OMT-lid Marc Bonten was in 2020 maar één week vrij: nooit eerder had hij zo’n moeilijke puzzel op te lossen

Op dinsdag kun je in Culemborg niet om deze man en zijn luide klanken heen – maar je ziet ’m nooit

1 januari Niemand die voor je klapt, laat staan je toejuicht als je je weer eens uit de naad hebt gewerkt achter het klavier. Beiaardier is een verrekte eenzaam bestaan. Stadsbeiaardier Peter Bremer in Culemborg, ook actief in zeven andere gemeenten, heeft ermee leren leven en is na veertig dienstjaren nog steeds blij dat hij het instrument is gaan spelen. ,,Tot op de dag van vandaag ben ik fanatiek en gedreven.’’