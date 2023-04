Omwonende zag witte auto nét voor dodelijk ongeval 'met ruim 100 kilometer per uur’ langsscheuren

Waarom buurman en buurman plekje moeten krijgen in nieuwe woonwijken: ‘Voorkom anonimi­teit’

Hoe hou je een snelgroeiende stad als Utrecht een beetje gezellig? Want met al die appartementen die de komende jaren uit de grond worden gestampt, ligt anonimiteit en individualisering op de loer. Hoe creëer je een buurtgevoel in wijken met duizenden appartementen? En is dat nodig? ,,Elk wooncomplex zou een zoek-het-maar-uit-ruimte moeten krijgen.’’