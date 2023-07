Onafhankelijk ‘schimmelexpert’: is dat de oplossing voor huurwoningen vol met vocht en schimmel?

COLUMN Jerry over de kracht van de Parade: ‘Je kunt zomaar tegen een geweldige voorstel­ling aanlopen’

In de drie decennia die ik nu al op de Parade kom, heb ik een aantal geweldige voorstellingen gezien. Eigenlijk had ik het bijvoeglijk naamwoord ‘onvergetelijk’ willen gebruiken, maar gezien het aantal jaren dat inmiddels verstreken is en de hectoliters rosé die ik op het theaterfestival heb genuttigd, is het geheugen wat roestig geworden.