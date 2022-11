Ondanks fel verzet moet ook derde verdachte van moord op Yuval (61) naar Pieter Baan Centrum

column Jerry wil niemand op ideeën brengen, maar fietsers zouden ook moeten betalen voor de openbare ruimte

Een verkeerswethouder beweerde in deze krant ooit met droge ogen dat de gemeente Utrecht geen cent overhield aan het betaald parkeren in de stad. Als je de baten van al die parkeermeters en -vergunningen wegstreepte tegen de kosten van de handhaving, hield je per saldo helemaal niets over.

26 november