Ondanks kritiek wordt sloop van deze flat in Nieuwegein doorgezet

Het Nijpelsplantsoen in Nieuwegein gaat op de schop: drie flats worden duurzaam gerenoveerd en één flat gaat tegen de vlakte. Een motie van D66, Ieders Belang en vooral het CDA om te bekijken of die sloop kan worden voorkomen, haalde het niet.

Het Nieuwegeinse college gaat een dezer dagen daarover met Woonin (voorheen Mitros) een intentieovereenkomst sluiten. Uitgangspunt is dat de flat met negentig grote sociale huurwoningen wordt gesloopt en er 160 kleinere sociale huurwoningen voor terug komen.

Zonde, aldus Helen Adriani tijdens de raadsvergadering, want zoveel ruime en betaalbare sociale huurwoningen zijn er niet. En dan is het jammer als ze aan het Nijpelsplantsoen sneuvelen, aldus de CDA-politica. ,,Straks krijgen mensen een kleinere flat terug, voor dezelfde huur.’’

‘Kwestie van niet willen’

Het argument van wethouder Marieke Schouten is dat de sloop van de flat is nodig om het financiële plaatje rond te krijgen. Adriani heeft haar bedenkingen: ,,De financiële positie van Woonin is met 4,8 miljard euro zeer rooskleurig. Er is geen grond nodig om te kunnen financieren. Het is een kwestie van niet willen.’’

Adriani wil weten wat het betekent als alle vier de flats gerenoveerd worden. ,,Want daar is vast ook met Woonin over gesproken. Pas dan kunnen we een goede afweging maken.’’ Andere raadsleden gaan daar niet in mee. Zo vrezen GroenLinks en PvdA dat het langer gaat duren, de VVD is blij met meer kleinere woningen. ,,Dat is goed voor starters.’’

Geen alternatief

Wethouder Schouten raadt de motie af. ,,We zijn al tien jaar in gesprek en dit is het beste scenario, met opgeknapte appartementen, een betere leefomgeving en meer verschillende woningen. Als we terug moeten naar de tekentafel levert dat vertraging op van al snel een jaar. Ik zie geen beter alternatief.’’

Adriani houdt haar bedenking. ,,Het beste alternatief voor wie, Woonin? Niemand wil terug naar een kleinere woning. We willen het alternatief inzien om een goede afweging te kunnen maken.’’

De motie werd met ruime meerderheid verworpen.

