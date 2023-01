Ondanks tegenslag op tegenslag vocht Alie (1940 – 2022) zich vooruit in het leven

Reizende fo­to-expositie laat zien: uitbuiting is overal en vaak dichtbij, ‘ook in Culemborg’

Sameena van der Mijden was 18 jaar oud toen ze in Utrecht slachtoffer werd van een loverboy. Twee jaar lang werd ze uitgebuit en verkracht, nu vertelt ze openhartig over het leed dat haar is aangedaan. In de hoop anderen te motiveren hun stilzwijgen te doorbreken.

