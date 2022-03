Ondanks voorkeursstemmen zien Carola Soomers en Hans Marchal af van zetel in Wijk bij Duurstede

Ook voor vleermui­zen is er straks een plekje in deze nieuwbouw

Wonen op stand, maar dan in een sociale huurwoning. Het geldt straks niet alleen de bewoners van de 34 appartementen in de nieuwe Amalia-hof in Culemborg. Ook de vleermuizen die nu nog in een oude gedeelte wonen, kunnen in de nieuwbouw terecht.

21 maart