Ondanks zijn ziekte geniet de vader van Jerry met volle teugen van muziek: ‘Ha, lekker muziekje’

gouden pollepel J’aime Céline: het hooggepre­zen restaurant is (op het snotterige eiwit na) een ware schatkamer

Nieuwegein liet zich in deze krant eerder van zijn lekkerste kant zien. In 2017 om precies te zijn, met een Gouden Pollepel als beloning. Deze week scoort de ‘stad’ opnieuw met het hoog geprijsde en hooggeprezen Céline in Fort Jutphaas.