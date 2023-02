Ondergrondse containers mogen niet naast speeltuin Zocherpark, dus moet gemeente op zoek naar nieuwe plek

COLUMN Jerry: ‘Het Zocherpark is niet alleen voor de wandelaar, maar ook voor de hosselaar en bedelaar’

Vijftien fotoportretten van dakloze mannen en vrouwen, close-up gefotografeerd, en begeleid door gedichten van Utrechtse poëten als Ruben van Gogh en Pauline Pisa. Als het goed is zijn ze vanaf volgende week te zien in het Zocherpark, langs de herstelde Singel. Helemaal zeker is dat nog niet, want vandaag dient ten gemeentepaleize een hoorzitting. De Stichting Singelgebied Utrecht maakt namelijk bezwaar.

2 september