Ondergrondse gang in Lombok blijft vooralsnog een raadsel

Op pad met contro­leurs in het bos: 104 euro boete voor loslopende hond

15:49 Een kleine vijftien handhavers trokken gisteravond de bossen van Utrecht in om bekeuringen uit te delen. De oogst, zes in totaal, was alleen erg mager. Het leek wel of de mensen met honden, de MTB-fietsers en de ruiters het wisten, want ook handhavers Lex Knoops en John Galjé vinden het opvallend rustig.