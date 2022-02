Onderneemster die restauranteigenaar in Zeist met ketting wilde wurgen moet alsnog de cel in

video Hoe een heel dorp in opstand komt vanwege het verdwijnen van een pontje: ‘Het gaat gewoon om geld’

Hoe een klein pontje voor een hoop beroering kan zorgen. Tot in politiek Den Haag maken ze zich druk over het na 130 jaar opdoeken van het voet- en fietsveer tussen Nieuwer ter Aa en Breukelen. Ook op de pont zelf is de boosheid groot. Want wat nu? ,,Zwemmen is geen optie.” Ondertussen hoopt Nieuwer ter Aa dat een stokoude afspraak uit 1888 redding brengt.

4 februari