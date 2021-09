Ondernemer Bunyamin redt door snel optreden kleuter van de verstikkingsdood: ‘Hij is een held’

Hij nam het jongetje over, legde het op zijn gebogen knie en wreef met zijn hand over het ruggetje. Na dit een paar keer te hebben herhaald, vloog het snoepgoed uit de mond van het kind.



Tunc (30), eigenaar van een Turks restaurant op het Euterpeplein, reageert een paar uur later nuchter op het incident. ,,Iedereen stond toe te kijken, dus heb ik het kind maar gepakt. Ik heb een achtergrond in de beveiliging en weet wat ik moet doen.’’



Zijn buurvrouw Madeleine Gloeric noemt hem een ‘held’. ,,Ik wil hem graag in het zonnetje zetten. Dankzij hem kon het kindje weer rustig ademhalen. In mijn beleving heeft Bunyamin dat kind het leven gered. Mijn buurman heeft op het plein al eens vaker iemand geholpen die in nood was. Hij is voor mij de redder van de maand.’’