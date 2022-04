Ondernemers slaan alarm om leeglopen oude gedeelte Het Rond: ‘Wéér een zaak die leeg komt te staan’

Voor met name het oude gedeelte van winkelcentrum Het Rond in Houten moet er snel een plan op tafel komen dat zittende ondernemers weer perspectief op de toekomst biedt. De leegstand is hier op dit moment aanzienlijk. Die neemt nog verder toe zodra de HEMA hier vertrekt.

Dat vertrek laat niet lang meer op zich wachten, weet voorzitter Hans van Well van de gezamenlijke ondernemers van Het Rond: op 27 oktober staat de heropening van de HEMA XL gepland. Die is dan te bezoeken aan de Passage in het overdekte gedeelte, helemaal aan de andere kant van het winkelcentrum. ,,De ondernemers dáár zijn er blij mee. Want het brengt meer klanten op de been en de Passage is dan eindelijk ook weer gevuld. Maar voor de winkeliers rond de HEMA op zijn huidige plek is het een onaangename ontwikkeling. Wéér een zaak die leeg komt te staan en bovendien een belangrijke trekker. Wat voor effect heeft dit op hun onderneming?’’

Doodbloeden

Aan De Raat en omgeving staan al geruime tijd diverse winkelpanden leeg. Sommige hebben een tijdelijke invulling gekregen, maar wie hier een rondje loopt kan zich niet onttrekken aan de indruk dat deze achterzijde van Het Rond langzaam aan het doodbloeden is. In de Ruimtelijke Koers die in 2020 door het gemeentebestuur van Houten werd gepresenteerd, werden voorstellen gedaan hierop in te grijpen. Gedacht werd aan gedeeltelijke sloop van winkelpanden en vervangende nieuwbouw met woningen. Opbrengsten uit deze sloop/nieuwbouw zouden dan weer geïnvesteerd kunnen worden in modernisering van het winkelcentrum.

Quote Het is natuurlijk niet fijn omringd te worden door leegstaan­de winkelpan­den. Er zijn onderne­mers die daarover elke dag opmerkin­gen van hun klanten te horen krijgen Hans van Well, Voorzitter van de gezamenlijke ondernemers van Het Rond

De Ruimtelijke Koers sneuvelde echter in 2021. Een belangrijke reden daarvoor was dat Houtenaren grote moeite hadden met stedelijke verdichting en hoogbouw. Aan de zijde van het Achterom, in het oude winkelgedeelte met forse leegstand, was zo’n woontoren bedacht.

Van Well: ,,Nu het hele plan is afgeschoten, staat alles hier stil. En dat is voor de zittende ondernemers bijzonder vervelend. Zij hebben geen perspectief meer. Hoe lang houd je het zo nog vol? Het is natuurlijk niet fijn omringd te worden door leegstaande winkelpanden. Er zijn ondernemers die daarover elke dag opmerkingen van hun klanten te horen krijgen. Zij willen het liefst zo snel mogelijk zicht hebben op een nieuwe toekomst.’’

Terrasjes

Eigenaar Altera Vastgoed van de winkelpanden heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in Het Rond. Niet alleen in het vastgoed, maar samen met de gemeente ook in het levendiger en gezelliger maken van het plein. Daar is meer horeca gekomen, die ook de terrasjes heeft mogen uitbreiden.

Quote Het goede nieuws is dat we wel degelijk een gezellig winkelcen­trum kunnen maken, met een opgeknapt Vershof en straks ook een gevulde Passage

Van Well: ,,Het goede nieuws is dat we wel degelijk een gezellig winkelcentrum kunnen maken, met een opgeknapt Vershof en straks ook een gevulde Passage. Ik denk niet dat we alle leegstaande units weer gevuld krijgen met winkels. Maar we hebben grote behoefte aan een samenhangend plan voor het héle Rond, waarvan ook de ondernemers in het oude deel profiteren.’’

Gesprekken daarover zijn nu in volle gang, zegt Van Well. Niet alleen tussen de gemeente, Altera en de belangenvereniging van ondernemers, maar ook met bijvoorbeeld de bibliotheek, welzijnsorganisatie Van Houten & co, woningverhuurder Viveste en theater Aan de Slinger. ,,Bij al deze partijen leeft het besef dat we samen moeten nadenken over de vraag hoe we het centrum van Houten aantrekkelijk maken en houden, zodat de Houtenaren die gezellig willen winkelen daarvoor niet uitwijken naar een omliggende gemeente.”

