Onderzoekers UMC Utrecht en Amsterdam ontvangen 2.3 miljoen euro (en dít is wat ze ermee gaan doen)

Zo’n 2,3 miljoen euro. Dat is het bedrag wat Anna van Rhenen van het UMC Utrecht en Marijke Linschoten van het Amsterdamse UMC ontvangen van KWF Kankerbestrijding en de Hartstichting. Maar wat gaan zij met dit enorme geldbedrag doen? Even vragen Aan: Anna van Rhenen. ,,Het is een hele hoop geld, maar onderzoek doen is duur.”

Wat voor onderzoek gaan jullie doen met dit geld?

,,Veel kankeronderzoek probeert mensen te genezen van hun kanker, maar wij hebben geld aangevraagd om de bijwerkingen van chemotherapie, met in het specifiek hartfalen, te verminderen of te kunnen voorkomen.”

Hoe gaan jullie dat doen?

,,We willen de komende jaren 324 patiënten in twintig ziekenhuizen benaderen om aan dit onderzoek mee te doen. De eerste groep krijgt de standaard chemotherapie; de andere groep krijgt ook de standaard chemo, plus Dexrazoxaan. En dan gaan we kijken of de groep met Dexrazoxaan minder verlies van hartfunctie heeft.”

Sorry, wat is dat?

,,Dexrazoxaan is een al langer bestaand medicijn, maar het mag eigenlijk maar aan een hele kleine groep voorgeschreven worden. Wij gaan onderzoeken of het helpt het middel preventief toe te dienen.”

Quote Tien procent van de patiënten die geneest van lymfeklier­kan­ker krijgt een aantal jaar later last van zijn hart Anna van Rhenen, Internist-hematoloog in het UMC Utrecht

Waarom is het belangrijk dat dit onderzoek gedaan wordt?

,,Het is behoorlijk zuur dat je genezen bent van lymfeklierkanker en een aantal jaren later last krijgt van je hart. Dat overkomt tien procent van de patiënten, blijkt uit eerdere studies.”

Het onderzoek richt zich nu op lymfeklierkankerpatiënten, kan het ook nuttig zijn voor patiënten met andere vormen van kanker?

,,Nou, uit eerdere studies is al gebleken dat Dexrazoxaan effectief is bij borstkankerpatiënten. Dat is in ieder geval mooi. Maar ik mag het als hematoloog nog niet voorschrijven, omdat het bij lymfeklierpatiënten niet getest is. Wij hopen daar met dit onderzoek verandering in te brengen.”

