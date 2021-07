Ongeloof en verdriet in IJsselstein na dood Noah (16) en Isay (18): ‘Allergrootste horrorscenario’

steunbetuigingen Trainer van omgekomen voetbal­broer­tjes deelt verdrietig verhaal: 'Waarom dit mooie gezin!’

17:06 Het trieste overlijden van de voetballende broertjes Isay (18) en Noah (16) slaat in IJsselstein en elders in het land in als een bom. Op sociale media is het aantal steunbetuigingen voor de geliefde tieners amper meer bij te houden. Chris Jansen van Jorksveld, voormalig jeugdtrainer bij IJFC in IJsselstein en een goede bekende van het gezin, schrijft in een indrukwekkend bericht het verdriet van zich af. ‘De tranen vloeien. Waarom dit mooie gezin!’