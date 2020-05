Ongeluk op A2 bij Vinkeveen, vier rijstroken dicht

VIDEO Mees (11) trompet­tert vanavond de taptoe uit zijn slaapkamer­raam: ‘Ik heb goed geoefend’

16:30 Trompettist Mees Putman (11) uit Utrecht speelt vanavond om klokslag acht uur, samen met vele andere amateurmuzikanten in het land, The Last Post, oftewel de taptoe. Vooraf is hij ‘niet heel zenuwachtig’.