Ongeluk op A28: snelweg richting Amersfoort volledig afgesloten

Het ongeval vond plaats rond 10.30 uur op de A28 bij de afslag Maarn. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse, waaronder twee traumahelikopters, maar deze bleken uiteindelijk niet nodig te zijn. Wat de oorzaak is van het ongeluk, is onbekend.



Het verkeer richting Amersfoort wordt vanaf knooppunt Rijnsweerd omgeleid via de A27 en A1. Het is nog niet bekend hoe laat de weg weer vrij is.