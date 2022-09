Onrust bij bewoners Kromme IJsselgebied na horen woningplannen: ‘Liever 1000 koeien dan hoogbouw’

Hoe de inflatie doorsij­pelt in dit villadorp: eerst isoleren, dan pas geld voor luxe kookeiland

Kopers van miljoenenvilla’s in Bilthoven, een van de rijkste gemeenten van Nederland, vragen tegenwoordig bij de makelaar als eerste naar het energielabel. Het geld dat voorheen moeiteloos werd uitgegeven aan een luxe kookeiland of een fraaie open haard, gaat nu in eerste instantie op aan het isoleren en verduurzamen van de woning.

21 september