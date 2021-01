Ontevreden klant hoort acht jaar cel eisen voor schieten op stoffeerders: ‘De meubels zijn toch goed?’

REPORTAGE Op de ic van het Diakones­sen­huis is de strijd tegen corona nog lang niet gestreden

16 januari De tweede coronagolf houdt huis in Utrecht. Waar de cijfers in de ziekenhuizen dalen, doen de zorgen dat niet; ook in deze regio is de Britse coronavariant opgedoken en wordt rekening gehouden met ‘code zwart’ in de ziekenhuizen. Een verslag vanuit de ic van het Diakonessenhuis, het oudste ziekenhuis van Nederland, waar de strijd nog lang niet gestreden is. ,,Toen het vaccin er vorige week was, heerste er sinds lange tijd euforie op de afdeling.’’