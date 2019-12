Ontsnapte wallaby huppelt rond in Culemborg en ‘kan gevaarlijk zijn’

Sinds zaterdag huppelt in Culemborg een wallaby rond. Dit kleine model kangoeroe is in de afgelopen dagen tientallen keren gespot in het noordoostelijk stadsdeel. Harrie van Bruggen slaagde erin het beestje te fotograferen.

,,Achteraf hoorde ik dat hij gisteravond al was gezien bij het volkstuincomplex aan het Bakelbos’’, zegt de gepensioneerde docent die er een volkstuin heeft. ,,Vanochtend maakte ik daar in de buurt een wandeling en toen ik bij begraafplaats was, zei een hovenier: kijk eens achter je. Daar zat die wallaby dus. Echt dichterbij komen kon ik niet, want hij sprong snel weg.”

Aanvankelijk wilde de eigenaar het beest zelf vangen, maar nu is toch de hulp van de Dierenambulance Vianen ingeschakeld. ,,We waren het eens met de eigenaar dat hij het eerst zelf wilde proberen, want hij kent het dier goed en dat wil nog weleens helpen. Nu heeft hij toch ons aanbod aanvaard.”

Netten

Vanmiddag gaat de dierenambulance op pad met netten om de wallaby te vangen. ,,Mocht dat niet lukken, dan verdoven we het beest en brengen we het terug naar zijn kooi. De wallaby heeft genoeg te eten, maar het is wel koud. Gisteren is het de eigenaar bijna gelukt om het dier te vangen, nu gaan we het samen doen.” De wallaby vinden zal niet al te moeilijk zijn. De afgelopen dagen zijn er tientallen meldingen binnengekomen van mensen die het beest hebben gezien.

De wallaby is een vrij ongevaarlijk dier, maar toch raadt de dierenambulance af dicht bij het beest te komen. ,,Een dier in het nauw kan altijd gevaarlijk zijn. Een wallaby kan hard schoppen en daarmee een kind of zelfs een volwassene serieus verwonden. We roepen het publiek dan ook op op grote afstand te blijven.”

Verdovingsgeweer