‘Ontvoering’ van vrouw bij Van der Valk in Houten blijkt loos alarm

Kinderen met en zonder beperking spelen samen: voor de 9-jarige Sem (én zijn moeder) is het een topdag

Eén op de vijf kinderen met een beperking heeft géén vriendjes of vriendinnetje om mee te spelen. Drie op de vijf heeft geen speelkameraadjes in de eigen wijk. Terwijl samen spelen met kinderen zonder handicap van evident belang is. De Grote Samenspeeldag op fort De Batterijen in Nieuwegein leert hoe het moet én hoe leuk het is.