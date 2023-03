Ontwerper Jan maakte 20 jaar geleden wilgenlabyrint in IJsselstein en houdt het al die jaren al zelf in stand

Wie kwam er op het idee om een doolhof te maken?

,,Hoho, het is een labyrint, geen doolhof. In een doolhof kun je verdwalen, maar in een labyrint vind je je weg. Tenzij de wilgen zo zijn uitgelopen, dat je die weg niet meer ziet, haha. Ik werd ruim twintig jaar geleden gevraagd iets te verzinnen voor de kinderen op de boomfeestdag in IJsselstein. Ruimte voor bomen was er nauwelijks nog, maar wat betreft de plannen rond de vervuilde Nedereindse Plas was er even een dood moment.’’

Waarom wilgen?

,,Die zijn daar erg passend, want het is een genezende en zuiverende boom. Wie hoofdpijn had, kauwde vroeger op wilgenbast. Bovendien was er tot ongeveer 1950 een wilgentenencultuur in en rond IJsselstein. Er waren grienden, er werden wilgentakken geoogst en vervolgens verwerkt tot manden. Dat deden de Pima-indianen uit Arizona ook. Waterdichte manden met de afbeelding van een labyrint in de deksel. Vandaar het plan voor een wilgenlabyrint.’’

Volledig scherm Het wilgenlabyrint aan de oevers van de Nedereindse Plas vanuit de lucht. © Jan van Schaik

Met welk doel? Schoonheid, vermaak?

,,Alles in één. Dit mijn enige kunstwerk dat je op Google Maps kunt zien. Een icoon in het landschap, met een doorsnede van 35 meter en 500 meter pad dat je kunt bewandelen. En de jaarlijkse snoeidag in maart wordt steeds gezelliger.’’

Door wie wordt het wilgenlabyrint onderhouden?

,,Ik organiseer en betaal dat allemaal zelf. De gemeente heeft geen belangstelling voor cultuur. Voor mij is het een belangrijk object en dat wil ik in stand houden.’’

De reviews online over het labyrint zijn zeer positief, alleen klagen sommige mensen dat het er drassig is en erg dichtgegroeid.

,,Tuurlijk. Dat hoort bij een kunstwerk dat leeft. Het is nu net gesnoeid, maar zo gauw de temperatuur boven de tien graden komt, gaan de knoppen uitlopen. En wilgen houden van water, dus ze staan daar aan de rand van de plas prima. Beste periode om het labyrint te bezoeken is in mei en juni, dan is het er droog en begaanbaar. Al kan het in september ook, alleen loop je dan met je hoofd tussen takken en bladeren.’’

Quote Iemand vertelde mij dat de sporen van dit labyrint voor eeuwig in de bodem zichtbaar zullen zijn Jan van Schaik

Onlangs was het jubileumfeestje. Kwam u nog leerlingen van twintig jaar geleden tegen?

,,Helaas. Maar een tijdje terug gaf ik in de Lopikerwaard een presentatie aan een schoolklas over de wilgencultuur, met foto’s van het labyrint. Verrek, zei de meester, daar heb ik toen aan meegewerkt.’’

Heeft het labyrint z’n waarde bewezen?

,,Ik vind van wel, al was het maar omdat het er is. Het is onderdeel van een mooie wandelroute en er staat een informatiebord bij. Het heeft op z’n eigen manier bestaansrecht. Maar het kan ook op een gewoon bosje wilgen lijken. Je moet er een beetje je best voor doen en naar de ingang aan de waterkant lopen.’’

Maar hoe moet dat met het labyrint als u er niet meer bent?

,,Als ik natuurspeeltuinen bij scholen maak, trek ik de tegels eruit en denk: mooi dit is nu voor altijd natuur. Maar dan komt er een nieuwe directeur die het maar niks vindt en dan gaan de tegels er weer op. Alle dingen verdwijnen, zeker rondom IJsselstein, zo lijkt het. Ik denk: laat maar gebeuren. Dat is een natuurlijk proces. Al vertelde iemand mij dat de sporen van dit labyrint voor eeuwig in de bodem zichtbaar zullen zijn. Dat is een mooie gedachte.’’

Volledig scherm Kunstenaar Jan van Schaik uit Amsterdam; ,,Het wilgenlabyrint in IJsselstein is mijn enige kunstwerk dat je op Google Maps kunt zien © Jan van Schaik

Meer informatie op wilgenlabyrint.nl.

