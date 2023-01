Ontwikkeling in Nieuwegeinse ‘supermarktoorlog’: tijdelijke Aldi hoeft deuren voorlopig niet te sluiten

De tijdelijke Aldi in de Nieuwegeinse wijk Blokhoeve mag voorlopig open blijven. Dat heeft de rechter in Utrecht beslist in het kort geding dat de gemeente had aangespannen tegen de supermarkt. De tijdelijke Aldi opende december vorig jaar zijn deuren, waarna andere supermarkten in het geweer kwamen omdat zijn zich gepasseerd voelden.

De gemeente en de Aldi hadden volgens de rechtbank met elkaar afgesproken dat de supermarkt in ieder geval open mag blijven tot uitspraak is gedaan in een andere procedure die nog loopt in hoger beroep. Dat is de reden waarom de voorzieningenrechter de eis van de gemeente dat de supermarkt per direct dicht moet, afwijst. De behandeling van het hoger beroep is op 6 februari. Tot zo lang kan de supermarkt dus zeker nog open blijven.

De gemeente en Aldi sloten in juni vorig jaar een huurovereenkomst waarin stond dat op een stuk gemeentegrond in Blokhoeve een tijdelijke supermarkt gebouwd mocht worden. De huurovereenkomst eindigt als Aldi naar een nieuwe, permanente locatie verhuist in Blokhoeve. Of anders uiterlijk op 1 september 2027.

Andere supermarkten niet betrokken

Op 14 december vorig jaar opende Aldi de tijdelijke supermarkt. Een dag later oordeelde de rechter in Utrecht in een procedure tussen concurrerende supermarkten en de gemeente, dat direct weer een streep moest worden gezet door de gesloten huurovereenkomst. De gemeente had deze niet zomaar mogen sluiten met Aldi, zonder andere supermarkten daarbij te betrekken. Dit had via een openbare selectieprocedure moeten gaan, met gelijke kansen voor alle geïnteresseerde supermarkten.

Tegen die uitspraak is de gemeente in hoger beroep gegaan. Tegelijk vroeg de gemeente ook de Aldi zijn deuren alsnog te sluiten, om toch gehoor te geven aan de rechterlijke uitspraak. Dat weigerde de Aldi echter, waarop de gemeente hekken liet plaatsen rond de noodsupermarkt. Die hekken werden door het personeel van de Aldi weggehaald. Sindsdien is de noodsupermarkt open en betaalt de gemeente een dwangsom van 5000 euro voor elke dag dat de Aldi toch open is.

Veel oproer in Nieuwegein

De ‘supermarktoorlog’ heeft voor veel oproer gezorgd in Nieuwegein. Veel inwoners zijn blij met de komst van de tijdelijke Aldi. Hoewel er al jaren werd gesproken over de komst van een permanente Aldi in de wijk Blokhoeve, vinden andere supermarkten in Nieuwegein dat zij geen eerlijke kans hebben gehad om die supermarkt onder hun eigen vlag te beginnen.

Bekijk hieronder onze best bekeken video’s!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.