Onvermijdelijk: na de vuurwerkbom in de Italiëlaan sluit de IJsselsteinse burgemeester de woning

De vuurwerkbom ging rond 21.00 uur af. ,,IJsselsteiners moeten zich in hun stad veilig weten en veilig voelen’’, aldus de burgemeester in een verklaring. ,,Het is heftig wanneer dit in je eigen straat of buurt gebeurt. De ontzetting is groot en ik begrijp de boosheid in de wijk heel goed.’’