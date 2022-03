Onverwacht gevolg coronatijd: heel veel mensen willen een paard (en dat is nog niet zo eenvoudig)

Uitlaatbe­drijf, dierenpen­si­on en honden­school, overal is het propvol: ‘Moet wel heel veel ‘nee’ verkopen’

Wie denkt een uitlaatservice in te schakelen voor de hond nu het thuiswerken op zijn einde loopt, komt bedrogen uit. In de regio Utrecht is nauwelijks plek. Uitlaatbedrijven kampen met maandenlange wachtlijsten, en ook de hondenscholen en - pensions zitten propvol. ,,Mensen hebben hier niet over nagedacht.”

