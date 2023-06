Onverwacht vervolg van imposante carrière Cesco Agterberg (48): ‘Mijn besluit was voorbarig’

Cosmeti­sche kliniek in De Meern op de vingers getikt door inspectie: flink aantal tekortko­min­gen ontdekt

Een arts die nog niet officieel staat ingeschreven in het register, te weinig medische kennis in het bestuur en alcoholdispensers die niet aan de vereisten voldoen. Een bezoek van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vorig jaar aan een cosmetische kliniek in Utrecht bracht een flink aantal tekortkomingen aan het licht.