Ooievaar overlijdt door stukken plastic in de keel, Dierenambulance gefrustreerd: ‘Ruim je rotzooi op’

Dringende oproep aan (kandidaat-)raadsleden: gebruik korte zinnen en heldere taal in politiek

Presenteer jezelf in heldere taal via een korte videoboodschap. Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht deed zorgorganisatie Prezzent deze oproep aan alle politieke partijen in het werkgebied. Zo moeten ook mensen met een (verstandelijke) beperking begrijpen waar het in de lokale politiek om draait. Een uitdaging voor de politici, ervaart initiatiefnemer Patricia Kraan.

4 februari