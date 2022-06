Ooit zaten hier NSB’ers, nu wordt deze waterlinie-parel opgepoetst (mét 22.000 speciaal gebakken stenen)

Horecaon­der­ne­mers hebben het zwaar, op deze manier wil Utrecht ze een handje helpen

Utrechtse horecaondernemers hoeven in 2022 geen geld te betalen voor het bijschrijven van de eerste acht leidinggevenden in de horecavergunning. Dat is een voorstel van het Utrechtse college. Het zou ze een leuk bedrag besparen: 1318 euro om precies te zijn.

9 juni