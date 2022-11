Ook 74-jarige Utrechter aangehouden bij grootste vuurwerkvangst ooit

De grootste vuurwerkvangst ooit in Nederland, afgelopen zomer, leidt tot steeds meer aanhoudingen. Nadat de politie een Utrechtse bende in het vizier kreeg, staat de teller inmiddels op zestien verdachten. Onder wie opvallend veel Nieuwegeiners en ook een 74-jarige man uit Utrecht.

Het onderzoek naar verdachten en hun handelswijze is nog in volle gang, na de vondst van 350.000 kilo vuurwerk. Het zware, illegale spul lag voornamelijk opgeslagen in schuren en oude Navo-bunkers, vlak over de grens in Duitsland.

Drie hoofdverdachten

Na de aanhouding van in eerste instantie tien verdachten, onder wie drie hoofdverdachten uit Nieuwegein (27, 31 en 34 jaar), hield de politie afgelopen weken nog eens zes mogelijke betrokkenen aan. Dit betreft mannen uit Utrecht (74), Amersfoort (43), Nieuwegein (39), Hilversum (40), Den Bosch (25) en Wijchen (47).

Oude Navo-bunkers vlak over de grens bij Nijmegen, zijn een populaire opslagplek voor Nederlandse handelaren in illegaal vuurwerk.

Eerder kwamen ook al mannen uit Houten (25), Hagestein (26), Nieuwegein (20 en 23), Brummen (27), Andelst (41) en Gouda (24) vast te zitten voor mogelijke betrokkenheid bij de illegale handel. Al deze medeverdachten zouden zich vooral hebben bezig gehouden met bijvoorbeeld transport, opslag of contact met kopers.

Twaalf doorzoekingen

De aanhoudingen volgden na doorzoekingen deze zomer in zeven woningen en vijf bedrijfsloodsen in onder meer Nieuwegein, Houten en Hagestein. In Duitsland zijn daarna opslagplaatsen met dozen vol illegaal vuurwerk ontdekt. Het spul dat miljoenen euro’s waard is, lag in leegstaande Navo-bunkers, boerenschuren, bedrijven en containers.

Onder meer zogenaamde Cobra 6 knallers lagen opgeslagen en zijn zeer gevaarlijk vanwege hun zeer explosieve effect.

Vuurwerkexpert Erik Kooijker van de politie typeerde al eerder: ,,Dit zijn regelrechte explosieven. Zwaar vuurwerk wordt ook gebruikt bij conflicten in de georganiseerde misdaad.”

Opvallend is dat zes verdachten uit Nieuwegein komen. Niet voor het eerst komt die stad in beeld bij grootschalige vuurwerkhandel. Diverse verdachten in deze grootste vuurwerkzaak ooit, zijn dan ook al eerder veroordeeld.

Geen commentaar

Betrokken advocaten onthouden zich vooralsnog van commentaar. De hoofdverdachten zitten nog in voorlopige hechtenis, de overige verdachten zijn op vrije voeten.

