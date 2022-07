Ook burgemeester Nieuwegein houdt woning rond drugsconflict op slot: ‘Voortdurende dreiging’

Hans (70) liep met ziel onder zijn arm toen hij zijn baan verloor, tot hij dit Utrechtse natuurpark ontdekte

Hans Kramer (70) is vrijwilliger bij Park Bloeyendaal. ,,Ik heb 38 jaar bureauwerk gedaan op de verzekeringsafdeling van een bank. Op mijn 63ste moest ik stoppen met werken. Ze boden me een regeling aan. Dat is niet zo netjes gegaan, maar daar wil ik verder niet over uitweiden. Ik moest mijn draai zien te vinden. Je bent gewend elke dag om 08.30 uur aan het werk te gaan. Je loopt met je ziel onder je arm.’’

