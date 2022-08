Ook de wethouder van Economische Zaken zegt het: geen ambitie voor Tour de France Femmes in Utrecht

Opvangcri­sis: 100 asielzoe­kers uit Ter Apel slapen vanavond in Jaarbeurs Utrecht

Vanavond nog zullen er 100 vluchtelingen uit Ter Apel worden opgevangen in de Jaarbeurs in Utrecht. Ook gaat de Veiligheidsregio Utrecht per direct hulp bieden in Ter Apel. Dat heeft burgemeester Dijksma vrijdagavond bekend gemaakt als reactie op het asielakkoord dat het kabinet heeft gepresenteerd.

26 augustus