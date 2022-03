Ook dit crematorium is nu van het gas af, wie wil kan zaterdag een kijkje nemen in de ovens

Het klinkt misschien gek, zegt teammanager Lotte Windey van Den en Rust DELA. ,,We merken dat veel mensen blij zijn dat we weer in bedrijf zijn. We verzorgen jaarlijks 1500 crematies in Den en Rust. Tijdens de renovatie hebben we honderden mensen moeten teleurstellen die de wens hadden om hun crematie in deze prachtige ambiance te laten plaatsvinden.”