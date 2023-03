Oók gierzwaluwen hebben last van de woningnood in Utrecht: soms twee jaar op zoek naar nieuw plekje

Wij mensen hebben meer gemeen met de gierzwaluwen dan we dachten. Volgens vogelaar Jaap Langenbach (76 jaar) is er namelijk ook onder de gierzwaluwen grote woningnood. Inmiddels zijn er 1500 gierzwaluwenkasten in Utrecht. Dat zijn er een heleboel, maar Langenbach maakt zich zorgen. Door renovaties worden nesten weggehaald en de nieuwe kasten slaan nog niet goed aan.