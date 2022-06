Ook met een beperking op de fiets: binnenkort kan het in Utrecht met de duo-deelfiets

Wethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks) blijft locoburge­mees­ter van Utrecht

Wethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks) is en blijft de locoburgemeester van Utrecht. Zij is de eerste vervanger als burgemeester Sharon Dijksma afwezig is. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten.

14 juni