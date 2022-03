Ook minister Yesilgöz wil niets weten van Utrechtse boa’s met een hoofddoek of keppeltje

De Tweede Kamer was al tegen, maar nu laat minister van Justitie Dilan Yesilgöz ook weten dat buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) er neutraal uit moeten zien. In de praktijk betekent dit dat zij in werktijd bijvoorbeeld geen hoofddoek of keppel mogen dragen.

De Utrechtse gemeenteraad nam vorig jaar november een motie aan die religieuze uitingen voor boa’s moet toestaan. Een meerderheid van de Tweede Kamer liet vervolgens weten hier niets voor te voelen.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Yesilgöz nu dat het uniform voor boa’s dezelfde ‘neutraliteit, landelijke uniformiteit en herkenbaarheid’ moet uitstralen als politie-uniformen. Zij komt daarom met een richtlijn waar boa’s zich aan moeten houden.

Hoe de richtlijn er precies uit gaat zien, kan de minister nog niet zeggen. Daarover gaat ze in gesprek met onder andere de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en betrokken gemeenten. Voor agenten in functie is het nu al niet toegestaan om uitingen van religie te dragen in hun uniform.

Diverser

In de Utrechtse gemeenteraad nam Denk het initiatief om het dragen van een hoofddoek of keppeltje door boa’s mogelijk te maken. Door geloofsuitingen toe te staan bestaat de kans dat het personeelsbestand diverser wordt, is de achterliggende gedachte. Burgemeester Sharon Dijksma kreeg van de de raad de opdracht de uniformregels voor de zomer aan te passen.

Volgens fractievoorzitter Mahmut Sungur van Denk verandert de brief van de minister hier niets aan. ,,De minister of de Tweede Kamer gaan niet over de kleding van boa’s. De gemeente gaat daar als werkgever over.’’ Een woordvoerder van de burgemeester laat weten dat ze uitziet naar de dialoog die minister Yesilgöz met onder andere lokale overheden wil voeren over de nieuwe richtlijn.

