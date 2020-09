Ook toevallig, twee Culemborgers in cast SpangaS: De Campus (en ze kenden elkaar niet eens)

Ze treffen elkaar op hun vrije zaterdagmorgen in de tuin van de familie Van Kessel en hebben een uurtje voordat de plicht weer roept. ,,De komende maanden is het doorwerken’’, verklaart Tom van Kessel (26). ,,Spangas: De Campus telt 160 afleveringen van ongeveer dertien minuten en die moeten er in december op staan. We doen meestal twee afleveringen per dag. Als ik niet op de set sta, leer ik teksten of ben ik bezig met mijn eigen bedrijf West Creative Company. Daarmee ontwikkelen we films, series en commercials.’’