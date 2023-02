Ook Utrecht doneert 1 euro per inwoner voor hulpverlening Turkije en Syrië: ‘Het is héél, héél erg’

In navolging van andere steden maakt ook de gemeente Utrecht 1 euro per inwoner over naar het Rode Kruis voor hulpverlening in het door de aardbeving getroffen gebied in Turkije en Syrië. Gezien het aantal inwoners komt dit neer op een bedrag van 362.000 euro.

Dat kondigde burgemeester Sharon Dijksma aan tijdens het wekelijkse vragenuur. Ze sprak in een toelichting aan de gemeenteraad over een ‘hartverscheurende’ ramp. ,,Zeker ook als moeder, als ik naar de beelden kijk, waar kinderen bij betrokken zijn en hun kwetsbaarheid, is dat héél, héél erg.’’

DENK-voorman Mahmut Sungur vroeg namens de voltallige gemeenteraad of Utrecht ook bereid is 1 euro per inwoner te doneren aan het rampgebied. Daar was Dijksma toe bereid. Gezien het aantal inwoners komt dit neer op een bedrag van 362.000 euro. Omdat de stad dat geld volgens de burgemeester ‘niet zomaar op de plank heeft liggen’ stelde zij voor om hiervoor de coronareserve in te zetten. ,,Daarmee kunnen we doen wat de stad vraagt.’’

Oproep aan andere Utrechters

De aardbevingen in Turkije en Syrië hebben zo’n 23 miljoen mensen getroffen. Inmiddels zijn meer dan 17.000 mensen overleden en de verwachting is dat dit aantal gaat oplopen tot 20.000. Dijksma zei dat de ramp ‘ook onze stad diep raakt’. ,,Er zijn heel veel mensen in onze stad die verbondenheid hebben met het rampgebied. Die groep is enorm groot. Of het nu mensen zijn uit de Turkse samenleving of de Syriërs.’’

Op de publieke tribune luisterde een flinke groep mensen uit beide gemeenschappen naar de toelichting van de burgemeester. Dijksma deed ook de oproep aan andere Utrechters die iets kunnen missen om geld te doneren aan de inzamelingsactie van Giro555. ,,Misschien kunnen we met onze bevolking voor de verdubbelaar gaan.’’

