Ook voor vleermuizen is er straks een plekje in deze nieuwbouw

Wonen op stand, maar dan in een sociale huurwoning. Het geldt straks niet alleen de bewoners van de 34 appartementen in de nieuwe Amalia-hof in Culemborg. Ook de vleermuizen die nu nog in een oude gedeelte wonen, kunnen in de nieuwbouw terecht.

Donderdagmiddag kregen aanstaande bewoners en andere betrokkenen een feestelijke rondleiding op de bouwplaats. ,,Eigenlijk wilden we hoogste punt vieren, maar dat viel middenin coronatijd’’, legt projectmanager Mark Hassink uit. ,,Nu is er gelukkig wél gelegenheid om de mensen te ontvangen.’’

Dreven

De Amalia-hof is gebouwd op de plaats waar eerst zorgcentrum Elisabeth-hof stond. Dat opende in 1955 de deuren, werd in de jaren 80 gerenoveerd en deed uiteindelijk dienst tot 2016. Woonbedrijf KleurrijkWonen wilde op de plek eerst samen met een partner 24 woonzorg- en 10 sociale huurappartementen realiseren.

De partner trok zich terug en er werd gekozen voor 34 sociale huurappartementen. Best bijzonder, want aan de ‘dreven’ zoals het gebiedje vlakbij de binnenstad wordt genoemd, vind je veelal prijzige koopwoningen.

Kraamkamer

Begin 2020 werd een groot deel van het complex gesloopt. Eén vleugel moest echter blijven staan – en staat er nog. Daar wonen vleermuizen en die mogen niet worden gestoord. ,,Het gebouw is inmiddels voorzien van een voorziening waardoor ze er wel uit, maar niet meer in kunnen’’, zegt Hassink. ,,Als het vijf etmalen boven de tien graden Celsius is, maken we een ronde met een ecoloog. Die heeft de bevoegdheid het gebouw ‘vleermuisvrij’ te verklaren.’’

Blijkt dat het geval, dan wordt het gesloopt en komen op die plek een tuin en parkeerplaatsen. De verwachting is dat het in juli gereed is, wanneer ook de bewoners erin trekken. De vleermuizen kunnen, eenmaal uitgevlogen, terecht in de 47 nestkasten en de twintig vierkante meter grote kraamkamer die in het nieuwe complex zijn geïntegreerd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.