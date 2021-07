Oorzaak gigaknal in Utrecht ‘grote hoeveelheid zwaar vuurwerk’, woningen en auto’s beschadigd

Bij een zware explosie zaterdagavond in de Utrechtse Geuzenwijk zijn ruiten van woningen gesneuveld en auto’s beschadigd. Bewoners denken dat de gigaknal het werk is van jongeren die al langer voor overlast in de buurt zorgen. De politie spreekt na een eerste onderzoek van ‘een grote hoeveelheid knalvuurwerk’.

Op een voetbal- en speelplein op de hoek van de Boisotstraat en de Van der Marckstraat werd rond 21.45 uur vermoedelijk zwaar vuurwerk afgestoken. Bewoners die werden opgeschrikt door een zeer harde knal en hun huizen voelden trillen, houden het op een ‘bom’.

Volledig scherm Schade aan woningen in de Boisotstraat in Geuzenwijk © Michiel van Beers

Boven de wijk tekende zich na de explosie een grote witte rookwolk af. Volgens de politie zijn de ruiten van 5 tot 10 woningen beschadigd. In de Boisotstraat is te zien dat er ook enkele auto's schade hebben opgelopen.

Quote De politie weet best wie de problemen veroorza­ken, maar treedt niet hard genoeg op Bewoners Geuzenwijk

De knal was in grote delen van de stad te horen. ,,Oooh ik hoorde hier in Lombok de knal zelfs!’’, meldt een Twitteraar. Burgemeester Sharon Dijksma laat weten dat ze zeer meeleeft met de geschrokken bewoners. ,,In heel Utrecht was vanavond een enorme explosie te horen. Vooralsnog lijkt het erop dat er alleen materiële schade is’’, aldus de burgemeester.

Hangjongeren

Bewoners die zich in groten getale achter de politielinten verzamelden, gaan er niet vanuit dat explosie tegen een persoon was gericht. Zij denken dat de knal het werk is van jongeren die zich verveelden. Volgens twee jonge vrouwen is het vaker onrustig in de wijk. Het is ook niet de eerste keer dat er zwaar vuurwerk wordt afgestoken, zegt een van hen. De twee wijzen niet alleen met de beschuldigende vinger naar de hangjongeren, maar ook naar de politie. ,,De politie weet best wie de problemen veroorzaken, maar treedt niet hard genoeg op.’’

Rond de Van der Marckstraat is al langere tijd sprake van jeugd- en drugsoverlast. Ruim een halfjaar geleden plaatste de gemeente twee camera’s in de straat. Dit leidde tot een flinke afname van de overlast. Onlangs zijn de verplaatsbare camera’s weer weggehaald, omdat ze elders in de stad ‘harder nodig zijn’. Sindsdien neemt de overlast in de buurt weer toe, erkende de burgemeester ruim een week geleden in een brief aan de gemeenteraad.

Volledig scherm Ruiten zijn gesneuveld na de gigaknal. © AD

Politie en brandweer rukten massaal uit. Volgens een woordvoerder zijn er geen gewonden gevallen. De brandweer neemt met een ladderwagen de schade op aan de woningen aan de Boisotstraat, die bezaaid ligt met glas.

Volledig scherm De gigaknal werd veroorzaakt door waarschijnlijk een grote hoeveelheid zwaar knalvuurwerk, aldus de politie. © Politie

Rond middernacht was het politieonderzoek naar de toedracht van de explosie nog volop gaande. De brandweer zorgde voor extra verlichting op de onderzoekslocatie, zodat de politie uitgebreid sporenonderzoek kon doen. Later afgelopen nacht liet de politie weten dat uit het eerste onderzoek blijkt dat er sprake is geweest van een grote hoeveelheid zwaar knalvuurwerk.

Volledig scherm De brandweer neemt de schade op. © Michiel van Beers

