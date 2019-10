Oorzaak horrorcrash A2 mogelijk nooit meer te achterhalen

Dat Isam spookrijdend over de A2 heeft gereden is duidelijk. Tussen Amsterdam en Utrecht ging het mis ter hoogte van Nieuwersluis, toen hij door de middenberm schoot en grofweg 900 meter verderop een frontale botsing veroorzaakte vlakbij Shell-tankstation Ruwiel bij Nieuwer-Ter-Aa. Maar waarom hij nog zo lang op de vluchtstrook reed en waarom hij door de middenberm schoot voordat het misging op de derde rijbaan richting Amsterdam is een raadsel.

Zorgvuldigheid

Een woordvoerder van de politie doet vier dagen na het verkeersdrama nog steeds geen uitspraken over de oorzaak. Hij benadrukt dat zorgvuldigheid wordt betracht. ,,Vraag is of er wel duidelijkheid komt”, voegt hij daar aan toe. Hij wil niet nader ingaan op waar allemaal onderzoek naar wordt gedaan. ,,We zijn met alle aspecten rond het ongeval bezig.” Mogelijk volgt eind deze week meer duidelijkheid.

Ondertussen wordt volop gespeculeerd over de oorzaak en over hoe het misging. Getuigen van het ongeval legden wisselende verklaringen af over de manier waarop de man tegen het verkeer in reed en uiteindelijk met zijn auto frontaal op het echtpaar botste.

Afgelopen vrijdag was in Overvecht een rouwbijeenkomst voor Isam. Daarbij werd geopperd dat de 38-jarige veroorzaker mogelijk een epileptische aanval kreeg. Ooggetuige Mike van der Vlis verklaarde afgelopen weekeinde dat de veroorzaker moedwillig door de middenberm reed. Op een plek waar geen vangrail is reed hij bewust in de richting van zijn bus, aldus van der Vlis. Ook een andere ooggetuige verklaarde eerder tegenover deze krant dat de veroorzaker van het ongeluk enige tijd over de vluchtstrook reed.

Opzet

Mensen in zijn omgeving omschrijven de omgekomen Isam onafhankelijk van elkaar als een ‘hele nette’ en ‘intelligente’ man, die universitair geschoold was en een goede baan had. De suggestie dat mogelijk sprake was van opzet verwerpen zij met klem. Wel zou de net getrouwde inwoner van Vianen de laatste tijd klagen over onverklaarbare hevige hoofdpijnen, zeggen twee mensen uit zijn omgeving onafhankelijk van elkaar. Hier zou hij ook een afspraak in het ziekenhuis voor hebben staan.

,,Het is gissen naar wat er precies gebeurd is”, benadrukt de in mobiliteit gespecialiseerde hoogleraar Marieke Martens. Zij werkt voor onderzoeksorganisatie TNO en de Technische Universiteit Eindhoven. ,,Spookrijden gebeurt vaker onbewust. Bovendien is het achteraf vaak heel ingewikkeld om achter een oorzaak te komen.”

Wat het achterhalen van de oorzaak ook bemoeilijkt, is dat beelden van camera’s van Rijkswaterstaat boven de weg niet kunnen worden teruggekeken. Deze mogen niet worden opgeslagen vanwege privacy-redenen. Mede daarom heeft de politie een oproep gedaan aan automobilisten om dashcam-beelden rond het fatale moment te delen.

Doneeractie