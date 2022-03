Op deze beurs krijgt jong ondernemerstalent de kans om zich te presenteren

Sta je als man op de kieslijst met een vrouw vlak achter je? Reken dan maar dat je wordt ingehaald

Zomaar drie keer zoveel stemmen krijgen als de partijgenoot boven je op de kieslijst, of zelfs de nummer één op de lijst inhalen: veel vrouwen kwamen vorige week met voorkeursstemmen in de gemeenteraad terecht. Soms zelfs tegen hun eigen verwachtingen in. ,,Best gek om zelfs de lijsttrekker in te halen.”

