Op deze dag dans je weer in de Microclub in Utrecht: 'Vanaf 8 uur tot middernacht'

Je houdt van stappen en bent gek op dansen. Maar hele nachten doorhalen tot het buiten licht wordt, zit er voor jou niet meer in. Herken je jezelf? Dan is de Microclub iets voor jou. Bedenker Melvin Bruhn: “Microclubben betekent eigenlijk clubben vanaf een uur of acht tot middernacht ongeveer.”

Een baan of jonge kinderen

Het idee van Melvin ontstaat wanneer hij begin dertig is. Om hem heen ziet hij steeds minder mensen uitgaan. Waarom? Omdat het vaak in de nacht is. “Als je een baan hebt of jonge kinderen, kan dat wat te veel worden.” Zo ontstaat het idee voor een clubavond die wat eerder begint.

5 mei editie

De volgende editie in Utrecht is vrijdag 5 mei in TivoliVredenburg. Rol van je vrijdagmiddagborrel door naar de stad en dans van 20.00 tot 0.30 uur op housemuziek. Een kaartje kost 15,50 euro per persoon en koop je hier. De leeftijdsgrens is vanaf 23 jaar. Melvin: “We leven dat niet heel streng na. Je ziet dat de gemiddelde leeftijd tussen de 25 en de 40 jaar ligt. Echt jonge jongeren willen nog de nacht in.’’

