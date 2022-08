Op deze data vallen de schoolvakanties in 2022-2023 in regio midden

Lana (7) en 1500 andere kinderen leven zich uit in huttendorp: ‘Dagje zonder ouders is ook wel eens leuk’

Alsof corona nooit een spelbreker is geweest, klinkt het driftige getik van hamers en het gejoel van kinderen in deze laatste week van de zomervakantie. De IJsselsteinse Vakantie Ontspanning (IJVO) is weer in volle gang.

15 augustus