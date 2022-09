Op deze kruisingen in de stad Utrecht komen nieuwe flitspalen

Op drie drukke kruisingen in Utrecht plaatst het Openbaar Ministerie dit jaar flitspalen. Het aantal flitscamera's in de stad groeit naar dertien.

De nieuwe controleapparatuur staat straks op de Franciscusdreef-Mississippidreef (Overvecht), Rubenslaan- Adriaen van Ostadelaan (Schildersbuurt) en Kardinaal de Jongweg-Antonius Matthaeuslaan.

Het Utrechtse stadsbestuur gaat ook kijken naar andere nieuwe mogelijke plekken voor flitspalen, staat in een rapportage over verkeersveiligheid. Verder wil de gemeente een beroep doen op mobiele flitspalen die het Openbaar Ministerie voor heel Nederland gaat inzetten.

In de eerste helft van dit jaar viel één dodelijk verkeersslachtoffer. Er waren 155 gewonden. Dit is meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Meeste ongelukken

Verder zijn de gevaarlijkste plekken op een rijtje gezet. De meeste ongelukken gebeuren in de zones 't Goylaan-Constant Erzeijstraat (Hoograven) en Carnegiedreef-Kasaidreef-Paranadreef (Overvecht). Ook kruisingen in de Amsterdamsestraatweg in de Bloemenbuurt en kruisingen in de Kanaalstraat (Lombok) staan hoog in de lijst.

De gemeente wijst er op dat in 2020 en 2021 minder verkeer was door de coronamaatregelen en minder ongelukken als gevolg. Fietsers raken het vaakst gewond. Qua leeftijd vormen jongeren tussen 16 en 22 jaar de grootste categorie.

Veel boetes

De meeste flitspaalboetes werden op de Beneluxlaan uitgedeeld (ruim 4.300). De twee flitspalen op de Graadt van Roggenweg waren goed voor elk ongeveer 2.500 bonnen.

Dit najaar is het de bedoeling om in vier wijken een zogeheten schoolstraat in te stellen. Dit houdt in dat rondom een basisschool twee keer per dag de weg wordt afgesloten zodat de kinderen veilig kunnen fietsen en lopen.

