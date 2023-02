Op deze plekken in Utrecht worden dit voorjaar vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen

Op meerdere plekken in de stad Utrecht komen er dit voorjaar en zomer nieuwe opvanglocaties bij voor vluchtelingen uit Oekraïne. Het gaat dan steeds om opvang voor een of twee jaar.

Aan de Belcampostraat in Leidsche Rijn komt tijdelijk ruimte voor maximaal 60 vluchtelingen. Die nemen vanaf 1 mei hun intrek in het gebouw op nummer 12. Het gaat voornamelijk om vrouwen, kinderen en ouderen, meldt de gemeente Utrecht op haar website.

Het gebouw, waar in het verleden de Buurtwerkkamer Leidsche Rijn en ook de voedselbank zaten, wordt de komende tijd geschikt gemaakt voor de opvang. Binnen komt ruimte voor maximaal 30 vluchtelingen en buiten komen tijdelijke woningen voor nog eens 30 vluchtelingen.

Ook in Overvecht opvang

Ook in Overvecht komt er een opvang bij, meldt de gemeente. In het hoofdgebouw van een voormalige school aan de Piramidedreef is vanaf eind april plek voor 47 vluchtelingen uit Oekraïne. In het noodgebouw van de school zitten 81al vluchtelingen.

Bekijk op de kaart waar in Utrecht Oekraïners worden opgevangen. Verhaal gaat verder onder de kaart.

In de zomer komt er opvang voor maximaal 286 vluchtelingen uit Oekraïne aan het Herculesplein. Hiervoor wordt een deel van een kantoorpand verbouwd. En sinds 1 februari van dit jaar is er ook een opvang voor 81 vluchtelingen aan de Kanaalweg.

Tijdelijke opvang op voormalige stadswerf

Verder kunnen 133 vluchtelingen uit Oekraïne sinds kort terecht in een tijdelijke opvang op de voormalige stadswerf aan de Koploperstraat 50-52. In het hoofdgebouw is plek voor 68 mensen en nog eens 65 vluchtelingen vinden een onderkomen in dertien tijdelijke gebouwen op het terrein.

Utrecht vangt al op meer plekken in de stad vluchtelingen uit Oekraïne op, onder meer in twee schepen aan de Keulsekade. En in de Jaarbeurs zit een crisisopvang.

