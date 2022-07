Op eenzame hoogte kan René de Domtoren al zien liggen vanuit IJsselstein: ‘Hier is het ideaal’

In het complex aan de Cape Kennedy vond René vijf jaar geleden alles wat zijn hartje begeerde: veel privacy, een eigen parkeerplek, de snelweg dichtbij en geen tuin. Wat wil een gescheiden man nog meer? Hij had met een passer vanuit Utrecht een cirkel getrokken, ging op zoek en kwam uit in IJsselstein. ,,In mijn eentje in Utrecht wonen was veel te duur voor hetgeen ik ervoor zou krijgen. Met dit appartement heb ik echt geluk gehad. Ik heb zo goed als geen buren en zit dicht bij de A2 bij de Nedereindse Plas.’’