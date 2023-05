Op gruwelijke wijze werd Yuval (61) vermoord, bloed gevonden op trui van verdachte: ‘Ik heb geen idee’

Ondanks fel verzet moet ook derde verdachte van moord op Yuval (61) naar Pieter Baan Centrum

Amersfoorter Younes B. moet alsnog worden geobserveerd in het Pieter Baan Centrum (PBC). Hij is één van de drie verdachten in de gruwelijke moordzaak waarbij Utrechter Yuval Accos (61) zodanig werd mishandeld dat hij bezweek. Van de twee Utrechtse medeverdachten heeft Pascal G. zijn observatie achter de rug en verblijft Bruno S. nu in het PBC.